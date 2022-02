Tencent acquisisce Inflexion Games

Come è stato annunciato da Inflexion Games su Twitter, anche loro sono stati acquisiti da Tencent. Tutto ciò è stato possibile grazie a Improbable che ha venduto uno dei loro studi a Tencent.

The Inflexion Games team is extremely proud to be joining the Tencent family and is excited to work together in realizing the full potential of #Nightingale!https://t.co/SRgErjYUwT

— Inflexion Games (@InflexionGames) February 22, 2022