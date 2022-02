Elden Ring sta per arrivare: ecco il trailer di lancio

Il tuo viaggio sta per iniziare Senzaluce su Elden Ring, solo pochi giorni ti separano dall’avventurarti nell’Interregno e dal cercare il tuo posto come Lord Ancestrale. Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il nuovo trailer di lancio dedicato all’ultima fatica targata FromSoftware in collaborazione con George R.R. Martin, dove l’utente potrà scoprire segreti e non solo all’interno del mondo di gioco proposto dagli sviluppatori.

Elden Ring è ancora prenotabile e sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM. Il gioco offre un aggiornamento gratuito a PS5 per i giocatori che hanno acquistato la versione PS4 e supporta Smart Delivery per Xbox, consentendo di giocarlo sia su Xbox One sia su Xbox Series X|S con un singolo acquisto.

Ecco le caratteristiche principali del gioco: