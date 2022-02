Wonder Boy Collection: in arrivo su PS4 e Switch

ININ Games ha annunciato ufficialmente Wonder Boy Collection per PlayStation 4 e Ninentedo Switch. Come potete leggere nel nostro precedente articolo, questa notizia era già nell’aria e non aspetta che la conferma ufficiale da parte di ININ.

Purtroppo la data d’uscita non è ancora stata rivelata ma confidiamo che in breve tempo anche questo nostro dubbio possa essere cancellato.

Strictly Limited Games venderà anche delle edizioni limitate e da collezione di Wonder Boy Collection per celebrare il 35° anniversario della serie. I preordini apriranno presto.

Informazioni sul gioco da parte di ININ Games:

Nel corso degli anni ’80 e ’90, le avventure di Wonder Boy hanno deliziato i giocatori di diverse generazioni e hanno creato un enorme seguito in tutto il mondo con la loro stupefacente miscela di platform energici e giochi di ruolo d’azione. Dal suo primo lancio, il titolo ha visto molti sequel e remake del gioco originale. Tuttavia, i giochi hanno visto un rilascio molto limitato in occidente su hardware di gioco moderno, fino ad ora! Per celebrare l’eredità di questa iconica serie di giochi, stiamo creando una raccolta accuratamente curata di titoli essenziali della serie Wonder Boy, portati con precisione sulle console domestiche di oggi e includendo funzionalità estese!