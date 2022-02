Bethesda ritirerà il launcher, con migrazione su Steam

Bethesda Softworks ha annunciato che ritirerà il Bethesda.net Launcher durante questo 2022: a partire dai primi di aprile, infatti, gli utenti del Launcher saranno in grado di migrare la loro libreria e il loro portafoglio sul loro account Steam. Molti giochi vedranno anche i loro salvataggi migrati, con alcuni che richiederanno trasferimenti manuali. Per i giochi che lo richiederanno, si potrà ancora usare il proprio login Bethesda.net per accedere e giocare. In futuro, gli account rimarranno accessibili su Bethesda.net, e i titoli futuri continueranno a supportare tali account.

Per maggiori informazioni in merito potete visitare la FAQ completa su sul sito ufficiale. Qui invece potete vedere una lista dei giochi della software house in arrivo quest’anno.