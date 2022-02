Assetto Corsa Competizione è arrivato su next-gen

Già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Assetto Corsa Competizione è arrivato oggi 22 febbraio anche su console next-gen. Il simulatore di guida dell’italiana Kunos Simulazioni, pubblicato da 505 Games, è infatti disponibile ora su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nell’aggiornamento sul sito ufficiale, questa versione next-gen ha una maggiore fedeltà visiva grazie alla grafica 4K (HD solo su Xbox Series S), e 60FPS per un’esperienza di gara più veloce e fluida.

Simulazione completamente coinvolgente: Gareggia come un vero pilota di GT World Challenge, con opzioni per configurare ogni singola parte dell’auto, dai pneumatici, al telaio, alla configurazione del motore e altro ancora.

Grafica ed effetti visivi di nuova generazione: Hai mai voluto correre attraverso una tempesta? Guidare nella notte dopo un incredibile tramonto? Vedere il freddo sulla pista mentre il sole inizia a sorgere? Bene, con condizioni meteo fotorealistiche e campionamento audio multicanale per creare quell’autentica esperienza di corsa GT, ti sembrerà di essere entrato in un vero abitacolo.

Funzionalità multigiocatore avanzate: Abbiamo aumentato il numero delle griglie per un massimo di 30 giocatori e abbiamo adattato il nostro sistema di fair play per garantire che una guida pulita e corretta venga premiata e che coloro che non rispettano gli altri in pista non vengano accoppiati nelle stesse lobby.

Lobby multiplayer private: Se vuoi semplicemente sederti con qualche amico per una sera e gareggiare, puoi farlo! Salta in una lobby privata e vedi chi può stabilire i migliori tempi sul giro e rivendicare il primo posto sul podio.

Esperienza coinvolgente per giocatore singolo. Le modalità Carriera, Campionato e Partita Libera offrono un’esperienza di gioco completa e personalizzabile, adatta a tutti i tipi di corridori, dai principianti assoluti ai piloti esperti che vogliono mettersi alla prova contro i migliori.

Compatibile con una vasta gamma di hardware: Dai gamepad ai volanti professionali, preparati a correre come i professionisti.

Livree 2021: Le livree aggiornate della stagione 2021 ti permettono di sentirti al passo con i tempi e di gareggiare al fianco dei più recenti e più grandi, senza rinunciare all’aspetto.

Riepilogando:

– Gameplay fluido a 60 FPS

– Stanze multiplayer private gratuite

– Aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco

– Grafica in 4K

– Livree aggiornate al 2021

– Multiplayer fino a 30 piloti

– Nuova BMW M4 GT3

Qui sotto potete vedere il trailer di Assetto Corsa Competizione per le console next-gen.