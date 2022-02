Riot Games lancia un nuovo logo

Riot Games ha annunciato di aver aggiornato l’aspetto del suo logo per tutti i prodotti e le piattaforme. Nel corso del 2022 verrà introdotto un nuovo impianto di design del marchio di Riot Games in tutti i prodotti. Come scritto nel comunicato:

Questi aggiornamenti grafici non alterano la nostra missione, che resta quella di essere la società di videogiochi più indirizzata verso il giocatore a livello mondiale e di migliorare l’esperienza dei giocatori stessi.

Per poi continuare:

Con l’ingresso di Riot nel suo secondo decennio di vita, ci è sembrato il momento giusto per aggiornare ed espandere l’impianto visivo di Riot Games per prepararci ai successi che ci aspettano in futuro. La modifica al logo è il risultato di un lavoro volto a costruire un impianto visivo più uniforme, con la creazione di nuove risorse esclusive (come la composizione tipografica), che aiuteranno i giocatori a riconoscere più facilmente il nostro marchio ovunque andiamo. Anche se abbiamo reso il logo un po’ più moderno, volevamo conservare lo spirito originale del pugno e trasmettere con chiarezza che i GIOCHI resteranno il cuore pulsante di Riot Games.

Qui sotto potete vedere il nuovo logo in varie colorazioni, ricordandovi oltretutto che recentemente Mark Merrill è diventato presidente dello studio.