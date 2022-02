Batora Lost Haven Provato: primi passi di un GDR sci-fi

Lo abbiamo visto di recente, proprio durante lo scorso Steam Next Fest, e lo abbiamo provato per voi in versione beta gratuita per PC. Parliamo della più recente opera, ancora in via di sviluppo, del team nostrano Stormind Games, che ha già estratto dalle sue fucine la saga di Remothered nei due titoli che attualmente compongono la saga. La data di uscita della versione ufficiale e definitiva per Batora Lost Haven, il titolo action RPG story-driven di cui ci occuperemo in questa analisi del provato, non è ancora stata annunciata, ma i primissimi passi che abbiamo mosso in questo mondo dai colori fluo e neon ci hanno decisamente ingolosito. Scopriamo insieme allora cosa è successo in questi iniziali momenti di gioco, resi disponibili in anteprima durante l’evento digitale Steam Next Fest di Valve. Ricordiamo infatti che, dal 21 al 28 febbraio, gli utenti Steam potranno mettere le mani sul prologo del gioco ed esplorare alcune delle prime ambientazioni di questa avventura dal sapore sci-fi. Pronti a viaggiare con noi?

Batora Lost Haven: alla ricerca di un’amica e della salvezza

L’incipit di questa storia ci viene narrato in voice over da una voce sapiente, o sarebbe meglio dire saputella. Una donna, che scopriamo essere battezzata come il titolo del gioco, Batora, ci racconta cosa è successo prima che arrivassimo noi, giocatori e spettatori di una catastrofe che ha colpito metà del pianeta (una citazione che non può esimersi dal richiamare alla nostra memoria “l’ineluttabile” schiocco di dita più famoso del mondo Marvel, ma questa è un’altra storia). Dunque, come dicevamo, una catastrofe si è abbattuta sulla Terra e in questo disastro la famiglia di Avril, protagonista della vicenda, è stata dilaniata. Lei però è rimasta indenne e con la sua amica Mila devono cercare di farsi forza e combattere per riportare l’equilibrio tra le tribù aliene che ora abitano il pianeta. Le fazioni sono due: i Costruttori da una parte e i Distruttori dall’altra. Nel frattempo però, le due giovani si sono separate e per proseguire nella loro missione, come ben sappiamo, l’unione fa la forza. Nostro compito in questi primi momenti è quello di ritrovare la nostra amica, con la quale abbiamo un legame probabilmente decennale, se non di una vita intera. Mettiamoci dunque in cammino per ritrovarla e scoprire cos’altro ha in serbo per noi il prologo di Batora Lost Haven.

Un classico GDR unito a elementi hack’n’slash

Il gameplay si presenta lineare e con i classici stilemi dei GDR d’azione: possiamo tranquillamente perlustrare l’ambiente, che si divide in diversi dungeon con NPC con cui dialogare, seguendo la mappa in alto a destra dello schermo per ritrovare la via da seguire. A questo punto, sappiamo anche che uno degli elementi principali sono le rune, oggetti importanti da raccogliere e utilizzare man mano che procediamo nel gioco. Proprio le rune e il mix corretto della nostra natura ci consentono di attaccare in maniera efficace i nostri nemici, un elemento non di poco conto all’interno di un titolo hack’n’slash. Ricordiamo infatti che Avril possiede due barre da tenere sott’occhio, non solo i punti vitali, ma anche quelli di salute mentale. Quest’ultima decresce quando l’eroina subisce attacchi mentali, diversi da quelli fisici che intaccano invece l’altra barra. Non ci è risultato per nulla facile riuscire a equilibrare i due parametri vitali in fase di battaglia, a dimostrazione di come il combattimento sia davvero il punto di forza e il main focus del gioco in questione. Proprio lo scontro corpo a corpo porta con sé una serie di opzioni e di mosse da mettere in campo per uscirne vincitori. Ricordiamo inoltre che il combattimento è in tempo reale e con la possibilità di ricorrere a mosse speciali e combo, con la costante richiesta di modificare il nostro approccio per via del mix tra attacchi fisici e psichici. Infine troviamo anche alcuni elementi puzzle game, in questa versione proposte in maniera distaccata dal gameplay standard, dovendo entrare in alcune stanze dove tutto cambia all’improvviso. Batora: Lost Haven presenta dunque uno storytelling scandito in fasi, per quanto abbiamo testato solo due ore di gioco, ma abbiamo notato che la missione viene portata a termine man mano senza distogliere l’attenzione con quest secondarie o altro. Anche se talvolta ci troviamo di fronte ad alcuni bivi, dobbiamo ancora capire se queste scelte che prendiamo in autonomia di tipo morale andranno a intervenire sensibilmente o meno sui risultati della storia.

Un GDR colorato, ma ancora con qualche sbavatura tecnica

Per concludere, analizziamo anche da un punto di vista tecnico questo titolo, che ancora presenta delle sbavature, ma di cui siamo speranzosi che siano in via di miglioramento. Ci sono infatti alcune migliorie da apportare alla versione definitiva di Batora Lost Haven, come è normale che sia a questo stadio di sviluppo. In diversi momenti, il frame rate del gioco cala, restituendo movimenti a scatti e per nulla fluidi, per quanto la corsa di Avril sia decisamente veloce, per consentirci di percorrere con facilità anche lunghi tratti da un luogo all’altro. Il comparto grafico invece risulta davvero molto colorato, con tratti fluo e neon che abbiamo decisamente apprezzato e in grado di risaltare appieno sullo schermo. Dagli elementi naturali fluttuanti nell’aria, ai personaggi di chiaro stampo fantasy, fino al concept design in generale della storia, la cura nei dettagli è evidente e coerente in tutti i suoi aspetti.

Data d’uscita: TBA

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Stormind Games

Publisher: Team17

A questo punto del suo sviluppo, Batora Lost Haven ci ha regalato una autentica esperienza di gioco, affascinati dalla sua grafica coloratissima e da un gameplay dal ritmo sostenuto, per quanto sia ancora difficile fare valutazioni più specifiche, avendo testato solo due ore circa di versione demo. Un aspetto che abbiamo gradito di questo titolo è il suo dualismo, che abbiamo notato nel sistema di combattimento, rendendo gli scontri complessi e articolati, così come un gameplay che sa miscelare diverse componenti che forse stridono tra loro, per il modo in cui sono stati uniti al momento, ma che funziona soprattutto in termini di varietà. Finora siamo rimasti sicuramente incuriositi e coinvolti, desiderosi di conoscere ancora di più di un titolo che ha tutte le carte in regola per regalarci emozioni e soddisfazioni. Ci auguriamo che questo accada in tempi relativamente brevi e sufficienti a restituire un buon lavoro.