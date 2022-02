Shadow Warrior 3 sarà disponibile anche su PlayStation Now al lancio

Lo sviluppatore Flying Wild Hog a pochi giorni dal lancio di Shadow Warrior 3 ha confermato che il gioco farà parte del roster di PlayStation Now a partire dalla data di lancio. Shadow Warrior 3 sarà disponibile per tutti gli abbonati a PS Now a partire dal 1 marzo. Il titolo è entrato di recente in fase gold.

Lo sviluppatore ha rilasciato anche un lungo trailer di gioco di 10 minuti, che puoi controllare di seguito che mostra una missione chiamata Dragon’s Nest. Il video mostra una panoramica di Shadow Warrior 3, dei diversi tipi di nemici e, naturalmente, della caratteristica Katana. In un recente aggiornamento del PlayStation Blog, il produttore principale Bartek Sawicki ha dichiarato:

Il team Flying Wild Hog ha creato Shadow Warrior 3 come prossima evoluzione della nostra serie per dare più libertà ai giocatori nel mezzo del caos assoluto che creano in combattimento. La danza tra l’uso della katana e il lancio degli shuriken o l’uso di un fucile a rotaia prima di eseguire un nemico per finire il combattimento con un cannone pirotecnico è un vero spasso. Correre sui muri, oscillare sugli abissi e abbattere un campanile di 2000 anni su demoni ignari manterrà l’azione ancora più che mai.



Di seguito una panoramica:

Lo shogun aziendale caduto Lo Wang e il suo ex datore di lavoro diventato nemesi e assistente Orochi Zilla intraprendono un’improbabile missione per riconquistare un antico drago che hanno liberato a malincuore dalla sua prigione eterna. Armato con un mix punitivo di lame e proiettili, Lo Wang deve attraversare parti inesplorate del mondo per rintracciare la bestia oscura e respingere l’apocalisse ancora una volta. Tutto ciò che serve è la maschera di un dio morto, un uovo di drago, un tocco di magia e abbastanza potenza di fuoco per tenere a bada il cataclisma imminente.

Shadow Warrior 3 sarà disponibile dal 1 marzo per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.