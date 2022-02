PlayStation Showcase previsto per marzo, rumor

Sony ha iniziato il 2022 a tutto gas, con Horizon Forbidden West che ha dato un ottimo inizio alla PS5 per quanto riguarda le esclusive. Nel frattempo, con titoli del calibro di Gran Turismo 7, Ghostwire: Tokyo e Forspoken che verranno lanciati tra poche settimane, c’è molto altro da aspettarsi anche su questo fronte. Se ti stai chiedendo cosa c’è in serbo oltre a questo, beh, sembra che presto potremmo ricevere qualche notizia in merito. Il co-fondatore di XboxEra Nick Baker tramite la sua pagina Twitter ha dichiarato che un PlayStation Showcase è attualmente programmato per marzo e che dovrebbe essere buono.

Sebbene non ci sia stata alcuna indicazione in termini ufficiali per il prossimo PlayStation Showcase che potremmo presto ottenere una vetrina per Sony, avrebbe senso per Sony iniziare a commercializzare giochi che si avvicinano ulteriormente nel 2022 una volta che l’attuale raccolto di versioni è fuori mano. Titoli del calibro di God of War Ragnarok e Final Fantasy XVI usciranno per PS5 (e il primo anche per PS4), mentre sono stati pubblicati anche i rapporti sul remake di The Last of Us e su un gioco multiplayer autonomo della serie i round e i fan sperano di saperne di più su almeno alcuni di questi giochi nel prossimo futuro. Ricordiamo che si avvicina l’annuncio per i titoli Plus di marzo. Resta da vedere se ciò accadrà o meno, ma come nel caso di tutte le voci, per ora è meglio prenderlo con le pinze, soprattutto perché i piani possono sempre cambiare. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.