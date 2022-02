Call of Duty: nessuna IP sarà lanciata nel 2023, rumor

Ogni anno dal 2005 Activision ha lanciato una nuova voce nella serie Call of Duty, ma in un cambiamento sorprendente e potenzialmente monumentale, tutto questo potrebbe cambiare il prossimo anno. Un rapporto pubblicato da Jason Schreier di Bloomberg afferma che, secondo persone che sono a conoscenza dei piani dell’azienda, Activision ha ritardato internamente il gioco Call of Duty premium del 2023 che è in lavorazione presso Treyarch.

Con il titolo che è stato rimandato ritardato al 2024, il prossimo anno sarà la prima volta in quasi due decenni senza che l’azienda abbia lanciato una nuova versione della serie Sempre secondo il rapporto di Bloomberg, la decisione è stata presa a causa delle vendite Vanguard, che sono scese al di sotto delle aspettative di Activision. È interessante notare che Treyarch aiuterà anche nello sviluppo di una nuova IP free-to-play che uscirà nel 2023, ma che al momento non è stato annunciato. In una dichiarazione, un portavoce di Activision ha dichiarato:

Abbiamo una serie entusiasmante di esperienze Call of Duty premium e free-to-play per quest’anno, il prossimo anno e oltre. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli quando sarà il momento giusto.



Di recente, Activision ha annunciato che rilascerà i sequel di Modern Warfare del 2019 e Call of Duty: Warzone del 2020 entro la fine dell’anno, con entrambi i giochi sviluppati da Infinity Ward. Entrambi i giochi sono stati costruiti su un nuovo motore, che sarà utilizzato per tutte le future versioni. I rumors hanno anche affermato che anche la versione Mobile di Warzone è in lavorazione. All’inizio di questo mese, Microsoft ha anche confermato che una volta completata l’acquisizione di Activision, avrebbe continuato a rilasciare i giochi Call of Duty sulle piattaforme PlayStation, anche oltre gli accordi esistenti. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.