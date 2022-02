Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente: Update 1.2.0

Un nuovo aggiornamento per Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente (store) aggiunge la nuova modalità Colosseum Battle.

Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente sono due degli ultimi videogiochi della serie Pokemon.

Di recente, un nuovo annuncio ha rivelato che sia Diamante Lucente che Perla Splendente riceveranno un nuovo aggiornamento. L’aggiornamento 1.2.0 è attualmente disponibile, risolvendo alcuni problemi e aggiungendo diverse nuove funzionalità.

Una delle nuove funzionalità in arrivo sui remake di Diamante e Perla è la Colosseum Battle. I giocatori possono entrare nel Colosseo attraverso il 2° piano di un Pokemon Center, dove possono combattere con altri giocatori usando set di regole personalizzate.

Quando i giocatori raggiungono il Colosseo, possono impostare le proprie regole per le partite, come quanti Pokemon possono usare in battaglia, i loro livelli, se la battaglia è singola o doppia, se è uno contro uno, ecc..

La seconda caratteristica aggiunta a Diamante Lucente e Perla Splendente è che le funzioni di Union Room sono state ampliate e che ora permettono a più giocatori di collegarsi.

La terza caratteristica principale aggiunta alla versione 1.2.0 è focalizzata su Pokemon Trading e Pokemon Battles nei giochi. Principalmente, i Pokemon ottenuti tramite “metodi illeciti o che hanno subito modifiche illecite” nei giochi non possono essere utilizzati né nei Link Trades né nelle Link Battles.

Ricordiamo inoltre che di recente The Pokemon Company ha rilasciato gratuitamente la colonna sonora di Pokemon Diamante e Perla (per approfondire).