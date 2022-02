Steam Deck: Testata la compatibilità di molti giochi

L’attesa è quasi terminata, Steam Deck (sito ufficiale) è in uscita il 25 febbraio (per approfondire).

Tuttavia, molti ancora in attesa dietro le quinte potrebbero chiedersi quanti dei loro giochi funzioneranno effettivamente sul dispositivo, e ora è possibile scoprirlo.

Valve ha lavorato duramente per testare i numerosi giochi sulla sua piattaforma per verificare la compatibilità con Steam Deck. Mentre Steam ha affermato che la maggior parte dei giochi dovrebbe funzionare, i fan probabilmente vorranno sapere da soli quali giochi già possiedono che saranno perfetti per il dispositivo.

Gli utenti di Steam ora possono farlo accedendo ai propri account Steam. Nella sezione Steam Deck del sito, gli utenti possono inserire le proprie informazioni di accesso e vedere una ripartizione di ogni gioco nella propria libreria, suddivisa in una delle quattro categorie, determinate dal modo in cui il gioco funziona sul dispositivo portatile.

La prima categoria sono i giochi Steam Deck Verified, che sono giochi che Valve stessa ha verificato funzionassero perfettamente con il dispositivo.

La seconda categoria è costituita dai giochi Deck Playable, che Valve ha verificato funzioneranno sul dispositivo, ma potrebbero richiedere alcune modifiche da parte dell’utente.

La terza categoria riguarda i giochi non supportati, che al momento è stato confermato che non funzionano sul dispositivo. Tuttavia, gli sviluppatori di detti giochi potrebbero ancora apportare modifiche dalla loro parte per risolvere questo problema, ma spetta a ogni singolo sviluppatore o editore.

L’ultima categoria è quella in cui gli utenti troveranno molti giochi, poiché semplicemente non sono stati ancora testati da Valve. Questi giochi potrebbero funzionare perfettamente o non funzionare affatto; ci sono semplicemente così tanti giochi disponibili su Steam che Valve impiegherà un po’ di tempo per controllarli tutti.

Lo Steam Deck offre un’esperienza simile a Nintendo Switch, consentendo ai giocatori di portare teoricamente con sé qualsiasi gioco per PC su un dispositivo portatile senza doverlo trasmettere in streaming dal cloud.