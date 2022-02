Overwatch: disponibile la Challenge di Reaper

Reaper’s Code of Violence, l’ultima Challenge di Overwatch (per approfondire), è ora disponibile, annuncia lo sviluppatore tramite un Tweet.

Fino all’8 marzo i giocatori che completano le sfide sbloccheranno un nuovo spray, un’icona del giocatore ed una skin leggendaria per Reaper.

Proprio come le precedenti Sfide, saranno necessari nove punti per sbloccare lo spray, 18 punti per l’icona e 27 punti per la skin. Vincere le partite assegna due punti mentre perdere solo un punto.

Puoi anche sintonizzarti sugli stream Twitch associati per icone e spray giocatore aggiuntivi.

Overwatch è disponibile per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. Il suo seguito, Overwatch 2, è attualmente in sviluppo per le stesse piattaforme.