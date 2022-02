Grid Legends: pubblicato il trailer di lancio

I fan dei giochi di corse aspettano con impazienza l’atteso nuovo titolo di Gran Turismo 7 prima ancora di scendere in pista con le auto leggendarie di EA e Codemasters in GRID Legends. Prima del suo imminente lancio, l’editore EA ha rilasciato un trailer di lancio del gioco. Dai un’occhiata qui sotto.

GRID Legends si preannuncia come un’interessante evoluzione della serie, con vari miglioramenti del gameplay e visivi promessi rispetto ai predecessori sia dentro che fuori dal campo di gara. Nel frattempo, il sistema Nemesis introdotto nella versione del 2019 torna con miglioramenti propri, mentre il clou più grande è, ovviamente, la nuova modalità basata sulla trama, Driven to Glory. Trovate i requisiti del PC del gioco qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

GRID Legends ti permette di vivere un’esperienza di guida mozzafiato: preparati a partecipare a entusiasmanti competizioni motoristiche in tutto il mondo. Crea gli eventi motoristici dei tuoi sogni, competi in gare multigiocatore, lasciati coinvolgere da un’appassionante modalità Storia e vivi in prima persona le emozioni che solo le corse più sfrenate sanno regalare. Fai a sportellate per guadagnare posizioni, sfrutta al massimo le potenzialità di auto leggendarie, raggiungi velocità adrenaliniche, spingi al limite la tua controparte virtuale e batti i tuoi amici… più e più volte!

Caratteristiche

Vivi grandi emozioni con un’incredibile varietà di auto, nuove ambientazioni tra cui Londra e Mosca, entusiasmanti tipologie di evento e nemici agguerritissimi.

Vivi le grandi emozioni degli sport motoristici con la nostra avvincente modalità narrativa Driven to Glory o buttati a capofitto in una Carriera più ampia che mai, in cui troverai centinaia di eventi esaltanti.



GRID Legends sarà disponibile dal 25 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.