Horizon Forbidden West: colonna sono in arrivo in streaming e video con i compositori

Il titolo che ha ricevuto più attenzioni in questo periodo è stato indubbiamente Horizon Forbidden West: uno dei tanti elementi che abbiamo apprezzato nella nostra recensione è stata la colonna sonora di indubbio valore. Poco fa Guerrilla Games e Sony hanno pubblicato un video in cui a parlare sono proprio i compositori, annunciando anche l’arrivo delle musiche di gioco in streaming.

Come scritto nelle pagine del PlayStation Blog, da venerdì 25 febbraio sarà infatti possibile ascoltare la colonna sonora del gioco su tutte le piattaforme streaming.

Questo il messaggio del direttore audio di Guerrilla, Bastian Seelbach:

“A partire da questo venerdì potrete ascoltare le musiche che accompagnano le vostre battute di caccia alle Macchine, dove e quando volete! Abbiamo collaborato con i nostri amici di Sony Music per pubblicare la colonna sonora di Horizon Forbidden West su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 25 febbraio.

Dopo l’incredibile apprezzamento ricevuto dalle splendide musiche di Horizon Zero Dawn, ci tenevamo a farvi ascoltare la maggior parte della colonna sonora di Horizon Forbidden West. Per riuscirci, dovremo suddividerla in ben tre volumi. Il Volume 1 in arrivo questo venerdì include tracce come “Aloy’s Theme”, che in Horizon Forbidden West riprende l’iconico motivo della protagonista cantato da Julie Elven, e “In the Flood”, il fantastico brano della sequenza d’apertura del gioco cantato da Ariana Gillis.

La storia dietro a “In the Flood” è notevole. È stato originariamente scritto dalla nostra Lovisa Bergdahl e ritenevamo che fosse perfetto per l’inizio del gioco! Lovisa ha co-prodotto la traccia che ora accompagna la sequenza iniziale in cui Aloy galoppa versto l’Ovest con Oleksa Lozowchuk. Se volete ascoltare il brano originale di Lovisa, troverete anche questo nel Volume 1 della colonna sonora.

Il resto della colonna sonora non tarderà ad arrivare, visto che l’uscita degli altri due volumi è già fissata per l’11 e il 25 marzo. Segnatevi le date sul calendario! Usate il link qui sotto per trovare la colonna sonora sulla vostra piattaforma di streaming preferita a partire dal 25 febbraio:

Link per la colonna sonora di Horizon Forbidden West (dal 25 febbraio)

Lucas van Tol, il supervisore delle musiche di Guerrilla, ha approfondito con i nostri compositori la genesi delle musiche che fanno da sottofondo al viaggio di Aloy. Joris de Man, Niels van der Leest, Oleksa Lozowchuk e la coppia di compositori nota come “The Flight” raccontano come hanno creato le musiche di Horizon Forbidden West. Ne approfittano anche per parlare della colonna sonora della prima avventura di Aloy in Horizon Zero Dawn.”

Potete vedere i due filmati qui sotto, ricordandovi che Horizon Forbidden West è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.