Nier Automata: annunciato il crossover con Babylon’s Fall

Babylon’s Fall ospiterà un evento di collaborazione con il gioco di ruolo d’azione pubblicato a febbraio 2017 NieR: Automata, annunciato dall’editore Square Enix e dallo sviluppatore PlatinumGames. L’evento di collaborazione a tempo limitato consentirà ai giocatori di vestirsi come 2B, 9S, A2, Commander White e Operator 210 e godersi una base, missioni e nemici a tema dopo il mondo di NieR: Automata. Il primo filmato della collaborazione appare alla fine del trailer della prima stagione The Eternal Ziggurat, lanciato di recente, che mostra la prima stagione. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite Steam:

NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato dalle macchine e ora invaso da potenti bio macchine.

Scopri i caratteristici combattimenti del pluripremiato studio di sviluppo PlatinumGames con Babylon’s Fall insieme a un massimo di altri 3 giocatori, oppure affronta da solo la Tower of Babel in questo nuovo GDR d’azione in cooperativa.

Dopo la scomparsa dei babilonesi, resta solo la loro grande torre Ziggurat. Ora un nuovo impero è arrivato per saccheggiarne le rovine e recuperare i suoi leggendari tesori. Unisci le forze a quelle di altri Sentinel, soggetti a cui sono stati impiantati con la forza i Gideon Coffin, reliquie che conferiscono poteri impareggiabili ai pochi sopravvissuti. Scegli il tuo stile di gioco con diverse armi, ciascuna con abilità e tecniche diverse. Personalizza il tuo equipaggiamento per sfruttare fino a 4 armi in qualsiasi momento. Esplora una ricca ambientazione fantasy ispirata ai dipinti a olio medievali.

Ascendi verso la gloria scalando la torreggiante Tower of Babel e scoprendone i fiabeschi tesori. Solo padroneggiando i poteri del tuo Gideon Coffin realizzerai appieno il tuo potenziale e diventerai abbastanza forte per sopravvivere alla cima e scoprire i segreti che ti attendono.

Babylon’s Fall uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam il 3 marzo.