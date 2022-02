Xbox Game Pass: “tante cose entusiasmanti in arrivo” relative ad Activision Blizzard

Da quando Microsoft ha acquistato Activision Blizzard, una delle prime cose ad essere chiare fin da subito, è stata che il catalogo Xbox Game Pass si sarebbe andato a rafforzare, con i vari franchise dell’azienda di Santa Monica. E arrivano nuove dichiarazioni in merito che non possono che fare felici i giocatori.

In un recente evento a Bogotà (via Xbox Studio su Twitter), il marketing GM di Xbox Game, Aaron Greenberg, ha risposto alle domande dei fan sul marchio Xbox. Una di queste riguardava proprio Activision; Greenberg non poteva dire molto “a causa degli embarghi”, ma ha promesso alcune “cose molto entusiasmanti“.

“Non possiamo dire molto su questo a causa degli embarghi, ma posso dirvi che ci sono alcune cose molto entusiasmanti in arrivo per Xbox e Xbox Game Pass di cui essere entusiasti”.



L’ovvio presupposto è che i titoli Activision-Blizzard arriveranno su Xbox Game Pass. L’intera serie Call of Duty sarebbe una forte aggiunta al catalogo, insieme a Diablo e Overwatch.

Ci sono altre possibilità, più lontane però, la possibilità dai giocatori Xbox di ricevere l’accesso anticipato alla vociferata beta di Overwatch 2 o anche per il Call of Duty di quest’anno (che è sviluppato da Infinity Ward) che sarà disponibile al day one proprio su Game Pass.

Tutto è possibile, ma non possiamo fare altro che attendere ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Nel frattempo, Greenberg ha anche confermato che lo studio di Gears of War, The Coalition sta lavorando a “diversi progetti non annunciati”. Potete vedere i tweet qui sotto.

Respecto a Activision: “No podemos decir mucho sobre esto debido a los embargos, pero si os puedo decir que se vienen cosas muy interesantes para Xbox y Xbox Game Pass próximamente de las que estar emocionado” pic.twitter.com/xCAA1z1o6T — Xbox Studio (@XboxStudio) February 22, 2022