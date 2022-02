Age of Darkness Final Stand: il nuovo update porta i Pikeman

Disponibile in accesso anticipato su Steam, Age of Darkness Final Stand si aggiorna alla v0.5.0 che porta:

Nuova unità del giocatore: Pikeman (picchiere)

Nuovo edificio: The Refined Lumberyard (deposito di legname raffinato)

Nuove avversità: Mortal Coil & Time Waits for No One (bobina mortale & Il tempo non aspetta nessuno)

Localizzazione per nuove caratteristiche.

Come scritto nella pagina Steam ufficiale del gioco, il Pikeman è una nuova unità da mischia che può trafiggere fino a tre nemici di fronte a sé. Il Deposito di legname raffinato serve per accumulare più legna possibile con le limitate risorse disponibili, per aiutare gli abitanti del villaggio: questo nuovo aggiornamento fornirà risorse extra e un ulteriore Buff di velocità di costruzione per gli edifici circostanti.

Per chi cerca ulteriore sfida, gli sviluppatori hanno messo in questo aggiornamento le due nuove avversità: Time Waits for No One punisce il giocatore rimuovendo la possibilità di mettere in pausa il gioco in qualsiasi modo, e Mortal Coil fa subire una sconfitta immediata se il proprio eroe muore.

Tutti gli altri accorgimenti fatti durante questo update, possono essere visti sulla già citata pagina di aggiornamento su Steam di Age of Darkness Final Stand. Per l’occasione Team 17 e PlaySide Studios hanno pubblicato un nuovo trailer sull’update, che potete vedere qui sotto.