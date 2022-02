Tempest 4000: in arrivo su Switch e Atari

Tempest 4000, come annunciato dal publisher Atari e Llamasoft sarà presto disponibile per Nintendo Switch e Atari VCS.

La data d’uscita scelta per queste console è il 22 marzo. Questo titolo sparatutto arcade è stato rilasciato per PlayStation 4, Xbox One, e PC (Steam) il 17 luglio del 2018.

Informazioni sul gioco presenti su Steam:

Tempest 4000 è un avvincente sparatutto ispirato al classico da sala giochi Tempest. Sviluppato dal mitico game designer Jeff Minterl, Tempest 4000 resta fedele all’originale mantenendone il ritmo adrenalinico. Ai comandi della potente navicella spaziale Claw, il tuo obiettivo sarà distruggere letali creature e ogni ostacolo con colpi rapidi e spostandoti su figure geometriche. Il gioco è caratterizzato da una grafica sbalorditiva, 100 livelli, tre modalità di gioco e molto altro. Elimina tutti i nemici il più velocemente possibile per sopravvivere accumulando punti per scalare le classifiche.

