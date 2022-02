Quando arriverà Baldur’s Gate Dark Alliance 2? Ecco la risposta degli sviluppatori

Black Isle Studios ha ripubblicato Baldur’s Gate: Dark Alliance per Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch e piattaforme mobili lo scorso anno. Le informazioni sul sequel ancora sono state finora piuttosto limitate, ma l’attesa è finalmente finita e una riedizione di Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 sta per vedere la luce sul mercato.

In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha dichiarato che è “in arrivo”, anche questo “Prima di quanto pensiate”. I tweet successivi hanno indicato che è in arrivo su PC e console, tra cui Nintendo Switch. Non uscirà oggi, ma Black Isle annuncerà delle date “che spero renderanno tutti molto felici!”

A livello di gameplay, Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 è un RPG d’azione isometrico come il suo predecessore. Ci sono cinque personaggi, ognuno con la propria classe e abilità uniche, insieme al supporto per la co-op locale. Oltre a salire di livello e aumentare le statistiche di base, i giocatori possono anche personalizzare le proprie armi e armature, oltre a inserire pietre runiche e gemme per ottenere vantaggi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulla riedizione nei prossimi giorni.