Total War: Warhammer 3 Hotfix in arrivo

Total War: Warhammer 3 di The Creative Assembly è stato rilasciato la scorsa settimana ottenendo un grande successo dalla critica. Tuttavia, lo stesso non si può dire per le recensioni degli utenti, in particolare su Steam, con lamentele sulle prestazioni e altri problemi. Basti fare un giro sotto le recensioni degli utenti di Xbox e Steam per accorgersi che fin dalla prima ora di uscita, il gioco costringeva i giocatori a riavviare molteplici volte l’applicazione per avere un riscontro positivo. Lo sviluppatore ha raccolto feedback e in un nuovo post della community di Steam ha delineato i piani per le correzioni nei prossimi giorni.

Il primo Hotfix del gioco è previsto per la prossima settimana, anche se potrebbe subire delle variazioni in quanto potrebbero volerci più giorni a causa di possibili imprevisti, fuori dal loro controllo. Questo Hotfix risolverà i problemi con le lobby multiplayer e DirectX 12 oltre che a migliorare i frame rate per le moderne CPU Intel che al momento sembrerebbero soffrire un po’.

Se volete approfondire l’argomento ed entrare nello specifico vi consigliamo di consultare il post Steam dello sviluppatore.

Se invece siete interessati al gioco e volete esplorare questo mondo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione su Total War: Warhammer 3.

Total War: Warhammer 3 è attualmente disponibile per PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. È disponibile anche tramite l’ Xbox Game Pass.