WWE 2k22: presentata la colonna sonora con Machine Gun Kelly

2K ha presentato la colonna sonora di WWE 2K22, prossimo titolo della serie sul wrestling in arrivo. Lo ha fatto con un video in cui si vede Machine Gun Kelly (executive producer della soundtrack) in studio sul mixer con vicino un volto noto ai fan del wrestling. Lo stesso Machine Gun Kelly sarà tra l’altro un personaggio giocabile.

Questa la lista di 12 pezzi selezionati da Machine Gun Kelly:

Machine Gun Kelly – “concert for aliens”

Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken – “body bag”

Wu Tang Clan – “Protect Ya Neck”

Motorhead – “Iron Fist”

Poppy – “Say Cheese” (Live NXT version)

Royal Blood – “Typhoons”

Bring Me The Horizon – “Happy Song”

The Weeknd – “Heartless”

Turnstile – “I Don’t Wanna Be Blind”

Asking Alexandria – “The Final Episode (Let’s Change the Channel)”

KennyHoopla – “Hollywood Sucks”

Lasciandovi qui sotto al trailer, vi ricordiamo che WWE 2k22 sarà disponibile dall’11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.