The Coalition sta lavorando a diversi progetti

The Coalition, ossia la casa di sviluppo che si è occupata di Gears of War, ha recentemente collaborato con Epic Games su Matrix Awakens, il quale ha suscitato parecchio scalpore per il suo fotorealismo e i dettagli. Nonostante ciò, i progetti futuri dello studio di sviluppo sono ancora segreti. Gears 5 è stato rilasciato a settembre del 2019 ma dopo questo capitolo ci sono stati solo rumors. Le voci che girano dicono che attualmente stanno lavorando su Gears 6 e su una nuova IP, un titolo sperimentale più piccolo.

Il GM marketing di Xbox Games, Aaron Greenberg, ha recentemente confermato che lo studio sta lavorando a “diversi progetti non annunciati”. Durante un evento a Bogotà, sul Twitter di Xbox Studio, ha risposto ad alcune domande dei fan. Greenberg ha affermato che The Coalition ha aiutato Epic Games nella realizzazione della demo di Matrix e che il team sta lavorando, in questo momento, ad alcuni progetti non annunciati.

Naturalmente non sono state rivelate informazioni specifiche sui progetti in lavorazione ma è risaputo che The Coalition non sta lavorando a nessun titolo del franchise di Star Wars quindi possiamo facilmente intuire cosa rimane.

