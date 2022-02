Shadow Warrior 3: ecco il nuovo trailer prima dell’uscita

In attesa del primo marzo, giorno in qui sarà disponibile, Devolver Digital ha pubblicato il terzo e ultimo gameplay trailer di Shadow Warrior 3, FPS sviluppato da Flying Wild Hog.

Dopo un intro più cinematica, si vede il protagonista Lo Wang tra colpi, spadate ed arti che volano ai nemici. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 sarà disponibile dal primo marzo su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One (ancora non ci sono informazioni riguardo ad una versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X/S) e, come vi abbiamo fatto sapere stamattina, il gioco sarà disponibile anche sul PlayStation Now al day-one.