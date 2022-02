NieR Automata: annunciato l’anime ispirato al videogioco

Era il 2017 quando il genio creativo di Yoko Taro, al cui servizio si era schierata la potenza di Square Enix e la disponibilità di un developer come Platinum Games, partorì NieR Automata. Un action RPG eclettico tanto quanto il suo autore, con una lore e una filosofia estremamente intriganti, che non ha tardato a diventare un vero e proprio cult, tanto tra gli appassionati del genere quanto dei videogiocatori in generale, arrivando anche a vendere (dato dello scorso anno) oltre 5 milioni e mezzo di unità.

Parte del successo del prodotto è probabilmente dovuto anche alla sua avvenente protagonista, l’androide 2B, asso nella manica delle unità YoRHa nel tentativo di riconquistare agli umani il pianeta Terra, occupato dalle biomacchine. E ora le vicende di 2B, e di tutti gli altri protagonisti di NieR Automata stanno per tornare, con l’annuncio di un progetto di trasposizione animata.

Il lavoro di Yoko Taro diventerà infatti un anime, prodotto dallo studio A-1 Pictures, in collaborazione con Square Enix. Del progetto, però, si sa ancora pochissimo. Stando al trailer rilasciato oggi e che potete vedere in calce all’articolo, e al sito ufficiale che ha fatto il suo debutto proprio in questa giornata, l’adattamento animato sarà una trasposizione della trama (osannata dalla critica e dai videogiocatori) del videogame originale.

Una lieta notizia per tutti gli appassionati, che potranno finalmente tornare a tuffarsi nel ricco e sfaccettato mondo post-apocalittico di NieR Automata, e vivere ancora una volta le avventure di 2B, 9S e A2.

Non è la prima volta che un videogioco di casa Square Enix diventa un anime: l’ultimo esempio è stato Scarlet Nexus, il cui adattamento animato è stato trasmesso da Funimation, e che è disponibile in Italia su YouTube, attraverso il canale ufficiale di Funimation Italy.