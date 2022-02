Dying Light 2: nuova patch su Xbox

Dying Light 2 Stay Human su Xbox riceve una nuova patch e risolve diversi problemi.

Techland ha rilasciato una nuova patch per Dying Light 2 Stay Human su Xbox per aggiungere il sistema di salvataggio del backup e correggendo alcuni bug.

Il gioco pur essendo uscito da parecchio tempo su Xbox riscontra ancora alcuni problemi per quanto riguarda le prestazioni su questa console. La patch risulta molto simile a quella fatta su PC la scorsa settimana.

Patch Notes:

Risolto il bug della morte in loop. Impedisce ai giocatori di creare nuovi casi e risolve quelli esistenti.

Aggiunto un sistema di salvataggio di backup che consente ai giocatori di riportare i progressi del gioco e il loro inventario al punto di salvataggio sicuro della storia.

Risolti i problemi di input lag e connessione del controller durante la riproduzione con frame rate elevati su Xbox Series S.

Risolti i problemi che causavano forti ronzii e rumori statici. Corretto il viaggio veloce. Ora funziona come previsto dopo che la storia principale è stata completata.

Maggiore stabilità, incluse le sessioni online.

Informazioni sul gioco da Steam:

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore.

Tu sei un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le tue eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentato da ricordi che non riesci a decifrare, parti per scoprire la verità… e ti ritrovi in una zona di guerra. Affina le tue abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrai bisogno sia di cervello che di muscoli. Svela gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegli con chi allearti e decidi il tuo destino. Ma dovunque ti portino le tue azioni, c’è una cosa che non puoi mai dimenticare: devi restare umano.

