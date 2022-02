World of Warcraft Shadowlands riceve un altro aggiornamento

Mentre il classico MMORPG World of Warcraft della Blizzard potrebbe aver avuto qualche problema nel competere testa a testa con i suoi concorrenti, non è una sorpresa che il gioco sia ancora giocato e apprezzato da molte persone. Dopo tutto, la sua espansione principale, Shadowlands, è stato uno dei giochi per PC più venduti di tutti i tempi.

Come tale, l’espansione del gioco è stata aggiornata dagli sviluppatori per un po’. Ma tutto deve finire, perché Blizzard ha pubblicato l’aggiornamento finale per Shadowlands. Chiamato Eternity’s End, segna la fine del supporto per l’espansione, e aggiunge un sacco di cambiamenti, come le modifiche a tutte le classi del gioco, tre nuove opzioni per il volto maschile degli Elfi della Notte, una nuova zona chiamata Zereth Mortis, una nuova fazione chiamata Gli Illuminati, e altro ancora. L’aggiornamento è piuttosto ricco di contenuti.

Le note della patch sono tante, quindi vi rimandiamo al sito ufficiale per consultarle voi stessi.