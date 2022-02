LEGO Star Wars The Skywalker Saga: entra nella fase oro

LEGO Star Wars The Skywalker Saga entra finalmente nella fase oro. Il gioco è senza dubbio il più grande titolo LEGO di Traveller’s Tales.

In un recente post sul profilo Twitter di Lego Star Wars Games, viene detto che la squadra si è congratulata per il “lavoro galattico” che è andato in gioco. “Going gold” significa che lo sviluppo del principio è completo e il gioco è pronto per la produzione del disco, la certificazione e così via, anche se ci si possa aspettare una patch il giorno del lancio.

L’ultimo titolo uscito dalla casa produttrice è Lego Star Wars Il Risveglio della Forza, che uscì nel 2016. Grazie alla nostra recensione, abbiamo capito che i titoli seguenti sarebbero stati più che promettenti, facendo sì che la fan base attendesse con emozione il nuovo titolo in arrivo.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga è in uscita il 5 aprile per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch grazie al suo trailer reso disponibile su YouTube qualche giorno fa. Il titolo comprende tutti e nove i film principali della serie Star Wars. Ognuno ha cinque missioni della storia e può essere giocato in sequenza o nell’ordine che i fan desiderano. Il gioco Offre circa 300 personaggi giocabili e numerosi pianeti da esplorare tra cui Tatooine, Bespin, Endor, Kashyyyk e molti altri. Le modifiche al combattimento sono probabilmente la caratteristica più avvincente. Le spade laser ora usano attacchi leggeri e pesanti insieme alle mosse della Forza, mentre i blaster ora spostano la telecamera in una prospettiva sopra la spalla per sparare più facilmente.