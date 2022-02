SNK: nuovi prodotti in sviluppo

SNK conferma il nuovo titolo senza nome in fase di sviluppo, in esecuzione su Unreal Engine.

The King of Fighters 15 di SNK è disponibile per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, ottenendo ottime recensioni e critiche più che positive. Mentre la casa sviluppatrice sta lavorando sui personaggi DLC post-lancio, la suddetta ha un altro progetto in lavorazione. In un recente articolo e video di Game Profile per Unreal Engine, l’ingegnere capo Masanori Tsujii ha discusso dell’uso di quest’ultimo per The King of Fighters 15. Tuttavia, ha successivamente confermato che il team sta “testando un nuovo gioco in lavorazione” utilizzando lo stesso .

C’è anche una “forte possibilità” che i titoli futuri passino al nuovo motore grafico. Con la versione completa di Unreal Engine 5 in arrivo, Tsuji e il suo team sono entusiasti delle “nuove possibilità e sfide che le nuove tecnologie come Nanite e Lumen porteranno al settore, sia per il massiccio aumento della fedeltà grafica che delle funzioni”. Ha anche notato che il ray tracing era “veramente facile” da testare su PS5 e Xbox Series X/S con Unreal Engine, che ha contribuito a migliorare l’aspetto generale di The King of Fighters 15.

Nel frattempo, The King of Fighters 15 riceverà i suoi primi tre personaggi DLC, quali: Rock Howard, Gato e B. Jenet del Team Garou a marzo.