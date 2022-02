Diablo Immortal: il blog è finalmente disponibile

Per Diablo Immortal, il nuovo titolo della serie sviluppato da Blizzard Entertainment, si è di recente concluso il primo Closed Beta Test. Durante il periodo di test sono stati aggiunti al titolo diversi contenuti e miglioramenti basandosi sui feedback dei giocatori. L’azienda ha creato un blog del gioco dove sono mostrate nel dettaglio tutte le novità dal Game Director, Wyatt Cheng e il Senior System Designer, Kris Zierhut. Di seguito riportiamo alcuni degli argomenti trattati:

Miglioramenti Social & Group-Play

Miglioramenti ai raid

Feedback su Battlepass e acquisti In-Game

Aggiornamenti al supporto del controller

Miglioramenti alle Warband

Miglioramenti ai set di oggetti

Revisione del ciclo di lotta

Miglioramenti al World Paragon

Verranno forniti aggiornamenti regolari su Diablo Immortal, mentre ci si avvicina al lancio ufficiale. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Combattete contro antiche forze del male e scoprite la storia mai raccontata tra Diablo II e Diablo III in questo GdR d’azione mobile MMORPG nuovo di zecca.



L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre n Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

Al momento per Diablo Immortal è disponibile la pre registrazione tramite Google Play per Android e App Store per iOS. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.