HTC Vive rilascia un trailer sul Metaverso

In un nuovo video, HTC Vive (per approfondire) mostra la sua visione del Metaverso.

Molto probabilmente si tratta di una Proof of concept.

Le demo mostrate includono un programma di tapis roulant AR in cui una donna è in grado di vedere i suoi parametri corporei attraverso i suoi occhiali AR, una caffetteria in realtà virtuale con un avatar personalizzato, un incontro di lavoro in realtà virtuale con gli avatar 3D di un collega, una degustazione di vini virtuali che include Bitcoin, un concerto VR dal vivo e una visita al museo NFT con la nonna.

Molti degli eventi mostrati nel video di HTC Vive (sito ufficiale) sono già del tutto possibili, come l’acquisto di NFT o l’acquisto di prodotti con Bitcoin, nonché spazi sociali e professionali VR.