WWE 2K22: nuovo trailer roster Raw

Recentemente è uscito il nuovo trailer di WWE 2K22 della casa sviluppatrice 2K Games, per annunciare il nuovo roster di lottatori presenti in Raw.

La settimana scorsa, la casa sviluppatrice 2K Games ha rilasciato dei trailer dove viene mostrato il settore dei general manager, ed ora rilascia nuove informazioni ed titolo ormai vicino alla sua disponibilità. Il nuovo trailer mostra le Superstar di RAW inseriti nel titolo. Questa non è una vera propria “rivelazione del roster”, ma fornisce uno sguardo migliore su come il proprio wrestler preferito si confronta con gli altri professionisti.

La clip di 30 secondi mostra i lottatori AJ Styles e Seth Rollins che guidano il gruppo con una classifica di 91 punti, seguiti da The Miz a 86 punti. Damian Priest è classificato con 84 punti mentre Dolph Ziggler è a 82 punti. Bisogna tenere presente che le classifiche sono l’aggregazione di varie statistiche per ciascuna Superstar, piuttosto che la loro qualità complessiva, anche se Styles e Rollins sono tra i migliori in assoluto.

WWE 2K22 uscirà l’11 marzo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Insieme alle attuali Superstar di RAW e Smackdown, il titolo presenterà anche leggende come Booker T, Big Boss Man, “Macho Man” Randy Savage e Chyna.