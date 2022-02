Licenza FIFA: EA si esprime

La licenza FIFA ha effettivamente precluso l’espansione di EA, rivela il CEO in una riunione interna della società nel novembre dello scorso anno.

Il CEO Andrew Wilson avrebbe rivelato un sacco di informazioni su come la licenza FIFA abbia effettivamente impedito alla società di espandere la sua franchigia calcistica a nuovi orizzonti, impedendo così alla serie videoludica calcistica di evolversi ulteriormente, anche se FIFA 22 è uscito già da un anno.

Wilson ha detto a molti dei dipendenti di EA che la licenza FIFA non è altro che essenzialmente solo quattro lettere su una scatola per ogni anno non di Coppa del Mondo, e ciò è stato ribadito anche con un post sul profilo Twitter di Andy Robinson, ex sviluppatore di Playtonic Games. Ha anche parlato di come questa licenza non sia fondamentale per l’identità del marchio del franchise nel grande schema delle cose, e che EA potrebbe semplicemente stare meglio senza questa licenza altamente costosa e altamente restrittiva. Wilson afferma:

“Direi che il marchio FIFA ha più significato come videogioco che come organo di governo del calcio. Non lo diamo per scontato e cerchiamo di non essere arroganti. Abbiamo lavorato sodo per cercare di far capire alla FIFA di cosa abbiamo bisogno per il futuro. Fondamentalmente, ciò che otteniamo dalla FIFA in un anno non di Coppa del Mondo sono le quattro lettere sulla parte anteriore della scatola, in un mondo in cui la maggior parte delle persone non vede nemmeno più la scatola perché acquista il gioco in digitale. Oltre a ciò, EA potrebbe anche espandersi oltre il tradizionale calcio 11v11 e i suoi attuali ecosistemi digitali. I nostri giocatori ci dicono che vogliono più modalità di gioco, cose diverse dalle 11v11 e diversi tipi di gioco. Ti direi che è stata una lotta per convincere la FIFA a riconoscere i tipi di cose che vogliamo creare, perché dicono che la nostra licenza copre solo determinate categorie. I nostri giocatori vogliono che ci espandiamo nell’ecosistema digitale in modo più ampio. La nostra licenza FIFA ci ha effettivamente precluso di fare molte di queste cose. Ancora una volta, FIFA è solo il nome sulla scatola, ma hanno precluso la nostra capacità di poterci ramificare nelle aree che i giocatori desiderano.”

Secondo quanto riferito, l’organizzazione FIFA sta chiedendo un canone di 2,5 miliardi di dollari per ogni Coppa del Mondo per il prossimo decennio, che è il doppio di quello che EA ha pagato fino a questo punto. Nel novembre dello scorso anno, il capo del marchio EA FIFA, David Jackson ha descritto le relazioni tra EA e FIFA come “amare” e ha affermato che la società non era sicura se sarebbe andata avanti con il partner.