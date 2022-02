Edens Zero Pocket Galaxy è disponibile per mobile

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia che Edens Zero Pocket Galaxy è disponibile sui dispositivi mobile via App Store e Google Play. Pocket Galaxy è un fedele adattamento del mondo e della storia creati da Hiro Mashima. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

L’affasciante grafica conquisterà i fan del manga e dell’anime e anche tutti coloro che scopriranno per la prima volta questa imperdibile opera. Seguendo le vicende narrate nella storia originale, Pocket Galaxy farà conoscere ai giocatori l’universo di Edens Zero, offrendo loro anche un contenuto narrativo originale e portando alla luce un lato ancora ignoto dei protagonisti. Il potere risiede nell’Ether, che scorre nel corpo e che permette di utilizzare abilità speciali attraverso l’Ether Gear. Come Ether Gearist, sperimenterete il potere della Satan Gravity di Shiki, sfreccerete con l’abilità Cat Leaper di Rebecca e userete la manipolazione delle macchine di Weisz per controllare il combattimento.

Settate le abilità e scatenatele con un semplice tocco per spazzare via orde di nemici e avere la meglio su potenti boss. Costruite la build ideale affrontando missioni e personalizzate abilità ed equipaggiamento ottenendo ricompense. La difficoltà delle missioni cambierà drasticamente a seconda delle combinazioni di abilità ed equipaggiamento in dotazione. I giocatori si faranno strada attraverso la storia per migliorare il proprio equipaggiamento e mettere, infine, alla prova le propria abilità nell’Arena, dove potranno sfidare altri giocatori. Unitevi a questo fantasy e collezionate più di 100 costumi esclusivi, compresi quelli disegnati appositamente da Hiro Mashima.

Edens Zero Pocket Galaxy è disponibile per dispositivi mobile.