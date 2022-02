Octopath Traveller Champions of the Continent sarà lanciato nell’estate 2022

Octopath Traveller: Champions of the Continent verrà lanciato per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play questa estate in occidente, ha annunciato Square Enix. La registrazione per la closed beta di Android è attualmente disponibile tramite Google Play. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Square Enix:

Una nuova storia si svolge nel mondo di Orsterra. Godetevi una grafica di alta qualità, combattimenti avvincenti e una narrazione simile a Octopath Traveller in questo prequel ottimizzato per dispositivi mobili.

Alcuni anni prima degli eventi di Octopath Traveller , Orsterra è governata da tiranni affamati di ricchezza, potere e fama. Mentre i desideri dei tiranni hanno scatenato un’oscurità senza fondo sul mondo… c’è chi resiste all’oscurità. Li incontrerete viaggiando per il mondo come i prescelti di un anello divino. Presto la storia vi condurrà ai tiranni della terra. Cosa otterrete e cosa sperimenterete durante questo viaggio?



Caratteristiche

La pixel art 2D, migliorata con effetti 3D-CG, dà vita al meraviglioso mondo di Orsterra con ambienti splendidamente stilizzati pieni di missioni secondarie, boss pericolosi e tesori.

Un evoluto sistema di combattimento in stile comando utilizza fino a otto membri del gruppo, con controlli a scorrimento che consentono una rapida selezione dei comandi.

Con oltre 64 personaggi al lancio, esplora una combinazione infinita di personaggi per costruire la tua squadra definitiva. Scegliete la squadra giusta per il combattimento giusto e regnate vittoriosi sul campo di battaglia.

Gli Eletti devono insorgere contro i grandi mali di Orsterra. Quali pericoli incontrerete durante il viaggio? Non importa con quale trama iniziate, potete viverle tutte.

Octopath Traveller: Champions of the Continent verrà lanciato questa estate in occidente su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play.