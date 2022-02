THQ Nordic acquisisce metricminds

THQ Nordic ha annunciato tramite Twitter l’acquisizione di metricminds, uno studio di contenuti animati con sede a Francoforte, in Germania, fondato nel 2001.

Metricminds fornisce dei servizi che includono la creazione di filmati, trailer, motion capture, animazione di fotogrammi chiave e animazione facciale.

L’acquisizione include l’intero core team, composto da specialisti nei settori dei giochi, delle trasmissioni e dei film. I termini dell’acquisizione non sono stati divulgati.

I progetti più importanti dello studio includono Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Dying Light, The Surge, The Surge 2, Evolve, Batman: Arkham Origins, Tarzan 3D, Darksiders III, The Remnant: From the Ashes e molti altri, incluso il prossimo Destroy All Humans 2: Reprobed da THQ Nordic.

