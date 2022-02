Il CEO di That’s No Moon lascia lo studio

Micheal Mumbauer, il CEO di That’s No Moon ha recentemente condiviso tramite la sua pagina LinkedIn di aver lasciato il ruolo di CEO. Michael Mumbauer in precedenza era stato a capo del Visual Arts Group di PlayStation.

Non è stato condiviso il motivo della sua scelta e neanche quale sarà la direzione lavorativa futura, ma ha espresso la sua piena fiducia nello studio consapevole che “farà cose incredibili”.

“È con il cuore pesante che condivido alcune notizie scioccanti e tristi. Non sono più il CEO di That’s No Moon”

“Amo l’azienda che ho costruito e tutte le persone straordinarie che ho portato al suo interno. Sono una raccolta di alcuni dei migliori artisti e tecnici del mondo. Non ho dubbi che faranno cose incredibili e mi mancheranno moltissimo.” “Quando uscirà il gioco d’esordio di TNM, sarò tra i primi a giocarci e quando vincerà i premi festeggerò con loro.” “Per ora lascio Las Vegas, con uno sguardo al futuro.” “Sono fiducioso, ispirato e pronto per ciò che è NeXT.”

Nel luglio dello scorso anno, lo studio indipendente AAA That’s No Moon è stato ufficialmente presentato, composto da sviluppatori con esperienza in alcuni dei più grandi studi e società del settore, tra cui Naughty Dog, Infinity Ward e Bungie.

Il gioco che farà debuttare That’s No Moon non è ancora stato annunciato ma è stato confermato che sarà un titolo di azione e avventura basato sulla trama, con il duo di registi di Call of Duty: Modern Warfare Taylor Kurosaki e Jacob Minkoff alla guida del progetto.