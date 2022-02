Apex Legends Mobile: novità sul lancio

Apex Legends Mobile uscirà la prossima settimana, ma solamente per un numero ristretto e selezionato di regioni. Questa versione limitata del titolo di Eletronic Arts durerà per tutta la primavera, nel frattempo il team continuerà a lavorare sul gioco e le sue funzionalità, prima del lancio mondiale. Secondo una nuova FAQ il battle royale sarà disponibile in 10 paesi tra cui Nuova Zelanda, Singapore, Australia, Argentina, Filippine, Messico, Perù, Indonesia, Malesia e Colombia.

Le leggende disponibili dal primo giorno includono Bloodhound, Bangalore, Octane, Caustic, Mirage, Pathfinder e Wraith. Ovviamente con il lancio mondiale verranno aggiunti nuovi contenuti e nuove leggende giocabili. Per quanto riguarda la data di rilascio finale, lo sviluppatore sta aspettando il riscontro del lancio regionale limitato per avere una maggiore visione dell’insieme.

La versione limitata di questo titolo sarà disponibile sia per dispositivi Android che IOS.

Non sarà disponibile il cross-play con le console o PC. Il gioco infatti come affermato da Eletronics Arts è costruito specificamente per dispositivi mobili e non per un eventuale cross-play.

In termini di requisiti, per gli utenti Android è consigliato Android 8.1, 3 GB di spazio e 3 GB di RAM mentre gli utenti Apple richiedono un iPhone 6S o successivo, 3 GB di spazio e 2 GB di RAM.

