Dragon Ball FighterZ arriva sul Game Pass

Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works e Bandai Namco è ora entrato a far parte della libreria di Xbox Games Pass, in continua crescita.

Il titolo è uscito nel 2018 e ad oggi è ancora giocato da un considerevole numero di utenti. Se non hai avuto la possibilità di giocare a Dragon Ball FighterZ, nonostante il gioco sia uscito lo scorso ottobre nel Game Pass per console, questo è il momento adatto per approcciarsi al gioco.

Il publisher Bandai Namco ha annunciato tramite un aggiornamento pubblicato su Xbox Wire che Dragon Ball FighterZ è entrato a far parte del catalogo in continua crescita di Xbox Game Pass.

Grazie alla popolarità duratura del titolo di Arc System Works, il gioco viene ancora aggiornato con nuove patch e nuovi contenuti.

Informazione sul gioco da Steam:

DRAGON BALL FighterZ contiene tutto ciò che ha reso famosa la serie DRAGON BALL: scontri senza limiti fra guerrieri potentissimi.

In collaborazione con Arc System Works, il gioco offre grafica da Anime, con tecniche di combattimento facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare.

Scontri 3 vs 3 con cambi/supporto

Crea la squadra dei tuoi sogni e affina le tue abilità per padroneggiare combinazioni con cambi ad alta velocità.

Fantastiche funzionalità online

Partite classificate, lobby interattiva, incontri di gruppo con 6 partecipanti… ce n’è per tutti i gusti!

Modalità Storia esclusiva

Scopri uno scenario inedito con Androide N° 21, un nuovo personaggio creato sotto la supervisione di Akira Toriyama.