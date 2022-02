ROCCAT annuncia il nuovo mouse Kone XP

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach, svela oggi il nuovo mouse da gaming Kone XP. Primo prodotto mai realizzato da ROCCAT, il Kone originale è stato lanciato nel 2007 ed è subito diventato un best-seller grazie soprattutto alla sua ergonomia superiore. Il nuovo mouse rappresenta il culmine di 15 anni di ricerca e sviluppo per arrivare a creare un mouse da gaming multi-funzione che possa stabilire nuovi standard nel mercato. Il Kone XP migliora ogni aspetto del suo predecessore, grazie ad un’ergonomia meticolosamente perfezionata, all’incredibile illuminazione 3D RGB, al sensore ottico Owl-Eye da 19K DPI di ROCCAT, e agli incredibilmente veloci Switch Titan Optical. Con 15 tasti e 29 funzioni assegnabili, il Kone XP di ROCCAT è uno dei mouse maggiormente personalizzabili di sempre, e i fan possono pre-ordinarlo a partire da oggi al prezzo consigliato di 89,99€ su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati. Il prodotto sarà poi disponibile a partire dal 29 marzo 2022.

René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach, ha dichiarato:

Abbiamo progettato il Kone XP per renderlo il mouse dalle dimensioni perfette, dotato di una splendida illuminazione 3D RGB, una moltitudine di pulsanti personalizzabili e la nostra tecnologia più recente, in modo che i giocatori PC possano competere al meglio su qualsiasi gioco per PC. Il Kone XP è il successore spirituale del Kone AIMO Remastered che è stato uno dei mouse più venduti in Germania nel 2021. La sua ergonomia e il layout multi-pulsante lo rendono una grande scelta per qualsiasi gioco, ma il comfort del Kone XP e le opzioni di personalizzazione lo rendono un grande mouse ibrido perfetto anche per il lavoro, per fare i compiti, per la creazione di contenuti e tanto altro ancora.