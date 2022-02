Resident Evil Outbreak: possibile remaster in arrivo?

Alcuni nuovi asset di Resident Evil Outbreak potrebbero far ipotizzare ad una sua remaster.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’aggiornamento nella sezione History di Resident Evil Portal. Si ipotizzavano annunci nuovi riguardanti i titoli, ma alla fine si era trattato solo di un update al sito, con le pagine relative a Code: Veronica e ai due Outbreak. Guardando proprio le nuove immagini di questi giochi, Alex Aniel (che ha scritto anche un libro sulla storia di Resident Evil), ha notato che questi titoli hanno avuto alcuni cambiamenti.

Il primo sembra aver ricevuto un artwork ingrandito e una nuova descrizione. In più, come ha notato Project Umbrella RE:Digest su Twitter, gli asset per Resident Evil Outbreak sembrano essere stati cambiati in modo significativo. Quando gli è stato chiesto se i file sorgente fossero stati ri-renderizzati, l’account ha risposto che le texture sembrano essere state aggiornate.

Anche se è un’ipotesi azzardata, questo potrebbe far pensare che la compagnia stia annunciando una remaster per Resident Evil Outbreak (insieme alla sua espansione standalone Resident Evil Outbreak: File #2). Outbreak è stato menzionato nel famigerato leak di GeForce Now che ha rivelato diversi titoli che hanno finito per essere annunciati (come God of War su PC).

Ovviamente, prendete tutto questo con le pinze finché non verrà fatto un annuncio ufficiale, specialmente con il remake di Resident Evil 4 ancora da confermare.

Qui sotto potete vedere i tweet di Alex Aniel e Project Umbrella RE:digest.

Looks like they've been touched up a little beyond upscaling. pic.twitter.com/UuyAqDOwRD — Project Umbrella RE:Digest (@project_umb) February 22, 2022