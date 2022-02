Annunciato il Pokémon Presents: ecco quando si terrà

Nel corso delle recenti ore, The Pokémon Company ha annunciato da poco un nuovo evento, che i fan dei mostriciattoli tascabili sicuramente non mancheranno. Secondo quanto svelato dalla compagnia, quest’ultima rivela il Pokémon Presents, all’interno del quale ci saranno tante novità e non solo provenienti dal mondo dei Pokémon. Di conseguenza, l’evento in streaming rivelerà tante cose interessanti.

Andando nello specifico, la diretta dedicata all’evento si terrà alle 15:00 nella giornata del 27 febbraio di domenica. La stream durerà in totale 14 minuti, di conseguenza i contenuti potrebbero essere abbastanza per annunciare qualcosa di grosso. Può darsi, come ipotizzano in tanti nel corso delle recenti ore, che potrebbe essere rivelato un nuovo DLC dedicato a Leggende Pokémon Arceus, difficile al momento saperlo e possiamo solamente trarre delle ipotesi.

Per rispondere a tutte le domande che ci attanagliano in questo momento dovremo aspettare l’inizio del Pokémon Presents.