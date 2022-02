Martha Is Dead: disponibile da oggi, trailer di lancio

Poco fa vi abbiamo portato la nostra recensione di Martha Is Dead, nuovo titolo horror/psicologico del team italiano LKA che esce oggi 24 febbraio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Per l’occasione, insieme al publisher Wired Productions è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le parole di Luca Dalcò, fondatore e direttore di LKA:

“Dopo The Town of Light, Martha Is Dead rappresenta un naturale passo avanti per LKA. Il gioco si basa sul nostro stile tipico con narrativa profonda e su più livelli che esplora il tema del lutto, delle relazioni e della sofferenza psicologica associati all’isteria di massa degli ultimi anni della seconda guerra mondiale. È stato un percorso lungo per tutti i membri di LKA, legato particolarmente alla campagna che ci circonda e alla sua storia, ma pensiamo che ne sia valsa la pena.”



Leo Zullo, Amministratore delegato di Wired Productions, dice:

“Questa uscita è una tappa importante sia per Wired Productions che per LKA. Una storia che tratta di determinati temi, come fa Martha Is Dead, non è ancora stata raccontata. È una storia importante da raccontare, e crediamo che i giocatori continueranno a ricordarla anche dopo aver letto i titoli di coda.”

La versione fisica di Martha Is Dead, disponibile per PlayStation 4 e 5, contiene una custodia reversibile, un poster a doppia faccia, degli adesivi da collezione e un download digitale dei tarocchi e sarà disponibile ufficialmente giovedì 10 marzo 2022. Il gioco potrebbe essere disponibile in alcuni negozi prima di questa data. Il prezzo della versione digitale e di quella fisica è di 29,99 €.

L’esclusiva Collector’s Edition per PlayStation 5, che sarà venduta solo in una quantità limitata di 1.000 unità, è ora disponibile per il preordine esclusivamente sul Wired Productions Store con un prezzo al dettaglio consigliato di 125,00 £. Ogni Collector’s Edition include una copia digitale bonus di Martha Is Dead dal negozio di Steam.

I fan potranno anche acquistare qui la colonna sonora di Martha Is Dead, che include 33 tracce eclettiche disponibili su triplo vinile 12” con effetto marmo bianco/nero e con copertina apribile; sono state prodotte soltanto 500 copie in tutto il mondo.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.