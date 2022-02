Dontnod e Focus Entertainment: il loro prossimo RPG “accelererà lo sviluppo” quest’anno

Dontnod Entertainment è nota soprattutto per i suoi lavori sulle avventura narrative, come Life is Strange o Tell Me Why, ma lo studio francese ha prodotto anche titoli di diverso genere, a partire dalla loro prima opera, Remember Me. Nel 2018, lo studio francese ha collaborato con il publisher Focus Entertainment (allora noto come Focus Home Interactive) per l’action-RPG Vampyr, e in seguito al suo successo, nell’aprile 2019 era stato annunciato che le due società si sarebbero unite per un altro gioco.

Non sono arrivati molti aggiornamenti relativi a quel progetto da allora, ma sembra che il suo sviluppo stia andando avanti a pieno ritmo. In un report che delinea le prospettive della società per il 2022, Dontnod ha confermato che avrebbe accelerato lo sviluppo dell’action-RPG pubblicato da Focus Entertainment.

Si legge infatti che:

“Nel 2022 DONTNOD rafforzerà la sua capacità produttiva nel segmento degli action-RPG, attraverso l’incremento dello sviluppo di Project 8 con Focus Entertainment e il lancio di una nuova linea di produzione dedicata a questo segmento”

I dettagli sul gioco sono ancora scarsi, ma già dal suo annuncio di quasi tre anni fa si diceva che sarebbe stato “uno dei più ambiziosi nella storia del publisher e dello studio”.

Nel frattempo, Dontnod ha ribadito che ha un totale di sei giochi in sviluppo in questo momento. In precedenza, lo studio ha anche detto che prevede di auto-pubblicare cinque giochi entro il 2025. Oltre a questo, pubblicherà anche due giochi sviluppati da team indie: Gerda: A Flame in The Winter di PortaPlay e il prossimo gioco di Studio Tolima.