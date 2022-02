Babylon’s Fall: nuovo trailer e dettagli sulla Stagione 1

In attesa dell’uscita della demo gratuita di Babylon’s Fall in arrivo su PlayStation il 25 febbraio, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer d’introduzione ai combattimenti. Il trailer mostra una serie di meccaniche di gioco uniche, che ti permettono di brandire armi in entrambe le mani e utilizzare allo stesso tempo il Gideon Coffin per equipaggiare due armi spettrali aggiuntive. Questo sistema di combattimento a quattro armi offre infiniti modi per personalizzare l’esperienza di combattimento e sferrare combo devastanti contro i nemici della ziggurat.

È stato anche svelato il piano d’azione della Season 1 e un trailer che mostra tutta l’azione che arriverà su Babylon’s Fall dal lancio fino al 31 maggio, incluse nuove modalità di gioco, una nuova fazione, un nuovo tipo di arma, dei nuovi contenuti della storia, nuovi boss, nuove armature, nuove missioni e altro ancora. Il Premium Battle Pass sarà gratuito per tutti i giocatori durante la Season 1.

In Babylon’s Fall i giocatori si metteranno nei panni di un gruppo di guerrieri conosciuti come “le sentinelle”, legati a un pezzo d’equipaggiamento speciale chiamato Gideon Coffin, che partono per un’odissea per superare la colossale Tower of Babylon, dentro a cui riposa qualcosa di grandioso. Oltre a brandire le armi in entrambe le mani, i personaggi possono usare il potere del loro Gideon Coffin per equipaggiarne altre due, così da avere combinazioni di quattro armi alla volta. Le capacità dei vari pezzi d’equipaggiamento permetteranno anche di usare un’infinità di strategie diverse. Lo stile grafico del gioco è il risultato di una “tecnica di pennellate” sviluppata di recente che dà vita a un’ambientazione fantasy unica con un’estetica che ricorda quella dei dipinti a olio del Medioevo.

“Con combattimenti in co-op fluidi, armi potentissime e uno straordinario stile artistico, il mondo epico di BABYLON’S FALL può essere giocato in solitaria o in gruppo fino a quattro giocatori. Dopo il lancio, continueremo a includere nuove modalità di gioco, nuovi contenuti della storia e nuovi tipi di armi senza costi aggiuntivi in BABYLON’S FALL.”

Inoltre, da domani 25 febbraio sarà possibile scaricare la demo gratuita di Babylon’s Fall per PlayStation 5 e PlayStation 4. La demo dà accesso alla sezione iniziale del gioco, a cui potrete giocare gratuitamente sia in solitaria che in co-op cross-play per quattro giocatori. Tutti i progressi e gli achievement verranno trasferiti alla versione completa del gioco sulle piattaforme PlayStation dopo il lancio ufficiale del 3 marzo. Chi prenoterà la Digital Deluxe Edition di Babylon’s Fall riceverà l’accesso anticipato al gioco completo il 28 febbraio.