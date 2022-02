Monster Energy Supercross 5 Provato: alla conquista dello sterrato

Il panorama del motorsport è sempre stato uno dei più ampi e variegati in tutto il mondo dello sport. Su ogni tipo di terreno, con ogni tipo di motorizzazione possibile e immaginabile, piloti, meccanici e ingegneri hanno portato il mondo delle due ruote su praticamente qualsiasi superficie, dalle piste d’asflato della Moto GP e della SuperBike, alle aspre salite montane del trial, per arrivare ai percorsi misti dell’enduro e agli sterrati tipici del motocross. E proprio a quest’ultima, spettacolare, disciplina motoristica è dedicata Monster Energy Supercross The Official Videogame, la fortunata serie videoludica racing di casa Milestone che giunge proprio in questo 2022 alla sua quinta iterazione e che è attesa all’uscita sul mercato tra poco più di due settimane.

Con Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, Milestone taglierà un primo importante traguardo di longevità, quello dei cinque anni. Cinque anni durante i quali il titolo si è progressivamente ampliato, arricchito, e si è migliorato rapidamente, regalando tanto agli appassionati quanto ai neofiti di questo sport, una simulazione sempre più appassionante, adrenalinica e coinvolgente (qui trovate la nostra recensione del capitolo precedente). A pochi giorni dall’uscita ufficiale del gioco abbiamo avuto la possibilità di provarne una versione per PC, con l’obiettivo di darvi le nostre prime impressioni sulla nuova fatica della software house milanese. Di che pasta sarà fatto questo nuovo capitolo?

Monster Energy Supercross 5: mangiare la polvere

Il gameplay dei videogiochi di genere racing tende a non essere particolarmente complicato o cervellotico. Con un tasto si accelera, con un altro si frena, con altri due si curva a destra o a sinistra. Ovviamente non è niente di innovativo o straordinario, ma va detto che Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, al pari di alcuni sui predecessori, riesce ad aggiungere almeno un livello di difficoltà a questo granitico schema. Perché, esattamente come nel vero cross, e a differenza delle gare su pista, in questo titolo siamo costretti ad affrontare strade sterrate e polverose, con il fango che arriva fino alle ginocchia, e soprattutto con piste ricche di dossi e di salti.

La difficoltà principale del gioco non è tanto quella di andare forte né quella di curvare bene, ma quella di riuscire a seguire un preciso flow nella serie dei salti. Il minimo errore, esattamente come accade nella realtà, può sempre trasformarsi in una rovinosa caduta e in uno sgraziato capitombolo nella polvere (o piuttosto nel fango). Da questo punto di vista Monster Energy Supercross 5 si è dimostrato un titolo vagamente ostico da domare: capire quali siano i ritmi giusti richiede un pochino di tempo e, almeno all’inizio, le cadute saranno moltissime.

Ovviamente non si cade soltanto per questo: nelle fasi iniziali delle gare, quando il gruppo di piloti è ancora molto compatto, può capitare di essere colpiti, disarcionati o stesi da un avversario (tra l’altro le meccaniche di contatto tra i piloti sono migliorate in modo esponenziale, come promesso da Milestone), così come di terminare un salto proprio sul codone, o sulla ruota, del pilota che avevamo davanti, con l’inevitabile conseguenza andare a finire sdraiati a terra. Allo stesso tempo i controlli da tastiera sembrano essere un filino troppo sensibili, e non sono rare, almeno all’inizio, le occasioni in cui quella che ritenevamo essere soltanto una piccola correzione all’inizio di un salto si trasforma in una drammatica uscita dal circuito (con annessa caduta), o ancora (e questi sono i più antipatici) non mancano i casi di respawn in punti assurdi della pista sterrata, dove una minima accelerazione porta il nostro pilota di nuovo fuori.

In breve: ci sono più di mille modi per cadere in Monster Energy Supercross 5, ma non disperate! Prendendo confidenza con il titolo si acquisisce presto la manualità necessaria per gestire al meglio la moto, senza contare che utilizzando un controller anziché la tastiera, il gioco diventa notevolmente più comodo. E alla fine sarete voi a far mangiare la polvere agli avversari!

Vecchie e nuove modalità

L’aspetto maggiormente positivo della serie di Monster Energy Supercross è sicuramente il fatto che Milestone non rinuncia mai ad arricchire e ampliare il titolo, andando a inserire nuovi elementi e modalità rispetto al suo predecessore. Anche nel caso di questo quinto capitolo infatti il developer milanese ci ha messo di fronte qualcosa di nuovo, che va a integrarsi alla perfezione con le modalità già disponibili dalle iterazioni precedenti.

Se da una parte rimane la modalità carriera (non accessibile nella build da noi provata), che prevede anche la personalizzazione, pur piuttosto superficiale, del proprio pilota, dall’altra Milestone ha deciso di aggiungere la modalità Futures Academy, una serie di tutorial che sono apertamente pensati per aiutare i nuovi giocatori ad adattarsi alla modalità di guida di questo titolo, sotto l’amorevole supervisione (ovviamente virtuale) della leggenda del motocross, Ricky Carmichael (che conta dodici titoli mondiali complessivi nel suo palmares).

Accanto a questa nuova modalità però, Milestone ha apertamente lavorato su miglioramenti alla fisica del gioco e al controllo delle acrobazie in aria, un aspetto sul quale, comunque, torneremo tra poco. Inoltre ci saranno ben dieci nuove moto, appartenenti alle cinque case principali che partecipano al mondiale di cross: da Yamaha ad Honda, da KTM a Kawasaki fino a Husqvarna. Insomma un pacchetto di novità senza precedenti, pensato per rendere questo Monster Energy Supercross 5 sempre più ampio e vario. Senza contare che ci sarà poi una nuova meccanica, esclusiva della modalità Carriera e che pertanto non abbiamo potuto sperimentare in prima persona.

Monster Energy Supercross 5: graficamente ordinario

Soffermandoci soltanto sull’aspetto puramente tecnico del titolo, va detto che Monster Energy Supercross 5 non brilla particolarmente per senso estetico, comodità del menù iniziale o anche in resa grafica (questo almeno nella versione per PC). Pure se si registra un miglioramento grafico di un certo livello, il titolo di Milestone rimane poco realistico, con modelli ancora un pochino troppo spigolosi e soprattutto con un gran numero di animazioni e azioni che non potremmo che definire altro che ambiguo.

Da una parte infatti le reazioni della moto sono estremamente realistiche, soprattutto nei casi di derapata, o nel simulare il comportamento delle sospensioni nell’atto di un atterraggio. In alcuni casi, anche il movimento con il quale la moto si imbizzarrisce tentando di scaricare a terra il proprio pilota è davvero ben fatto. D’altra parte le animazioni, a livello complessivo, rimangono appena un po’ troppo stoppacciose. Manca forse un po’ di fluidità per migliorare ancora questo titolo. Al contempo, l’ambientazione non è delle più dettagliate. Si tratta ovviamente di un problema minore, anche per via della natura del gioco, che ci porta ovviamente a non considerare più di tanto l’ambiente circostante. La nota positiva è che i pochi dettagli che si vedono nell’ambiente sono resi in maniera molto realistica.

Il vero punto dolente però sono le cadute dalla moto, dove improvvisamente il nostro pilota si trasforma in un manichino semi-articolato da crash test, pronto sempre ad abbandonarsi. Ovviamente si tratta di considerazioni relative alla versione per PC del gioco, quella che abbiamo avuto modo di provare. È possibile infatti che le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X e S abbiano un comparto grafico più raffinato.

Nota a parte, e di segno completamente diverso, va al sonoro, basato su un tema energetico e coinvolgente che accompagna le nostre gare tanto quanto i momenti di pausa, forse cercando di trasmetterci il giusto ritmo per affrontare una pista particolarmente difficile. Insomma, in fondo è il gioco stesso che prova ad aiutarci.

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC

Data d’uscita: 17 marzo 2022

Insomma, nel complesso, Monster Energy Supercross The Official Videogame 5 si è rivelato, almeno fino a questo momento, un prodotto ben fatto, capace di mantenere i punti di forza dei suoi predecessori, osando qualcosa con la novità, in una sorta di perfetto equilibrio che potrebbe essere forse la caratteristica migliore del titolo stesso. Per correggere le piccole, inevitabili imperfezioni c’è ancora un po’ di tempo: il 17 marzo, in fondo, non è poi tanto vicino.