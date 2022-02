Elden Ring: la patch 1.0.2 è disponibile

Elden Ring di FromSoftware è uno dei titoli più atteso dai giocatori. Il gioco ha già ricevuto ottime critiche (trovate qui la nostra recensione) con l’azienda che vuole garantire per IP l’esperienza migliore e adatta a ogni giocatore. Pertanto, gli sviluppatori hanno rilasciato una nuova patch per il gioco. Trovate le note complete del nuovo aggiornamento sul sito Web ufficiale del gioco.

La patch apporta alcune correzioni, come regolazioni del bilanciamento, cali di frame rate fissi, correzioni e aggiustamenti degli eventi NPC e altro ancora . La patch include la versione del gioco alla 1.02. Le correzioni in totale non sono troppo significative, ma abbastanza necessarie per un vero viaggio attraverso The Lands Between. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Controlli del giocatore migliorati

Aggiunta e adeguamento della BGM

Regolazioni del testo

Adeguamenti di equilibrio

Correzioni e aggiustamenti degli eventi NPC

Il frame rate fisso diminuisce in determinate condizioni

Corretto bug di testo in alcune lingue

Risolto un bug che impediva il corretto funzionamento delle cuffie wireless Xbox

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Caratteristiche

Open World : un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combattete minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

: un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplorate l’ignoto e combattete minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista. Avventura epica : vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno.

: vivete una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell’Interregno. Multiplayer: oltre alla modalità multiplayer classica, che permette di connettersi direttamente agli altri giocatori ed esplorare insieme, il gioco include una funzione asincrona online che rende tangibile la presenza di altri eroi.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam.