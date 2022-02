Knockout City: nuovi annunci dagli sviluppatori

La casa sviluppatrice Velan Studios annuncia uno sviluppo del futuro del gioco Knockout City.

La Stagione 5: Greatest Hits inizierà il 1 marzo. Sarà una stagione per celebrare il meglio che il primo anno del il titolo ha da offrire, come Superpoteri, Reazioni a Catana, Basketbrawl e altro, comprese alcune sorprese.

Inizialmente il titolo è pubblicato da Electronic Arts sotto l’etichetta EA Originals, ma presto sarà la suddetta casa sviluppatrice ad occuparsi della pubblicazione del gioco. Secondo Velan Studios ed un post sul profilo Twitter del gioco, l’auto pubblicazione è il “passo successivo naturale” da compiere quando il gioco passa al free-to-play poiché consente allo studio di “realizzare pienamente la nostra visione per il futuro a lungo termine del gioco.” La casa sviluppatrice annuncia quindi che il titolo diventerà un free-to-play in primavera, affermando:

“Abbiamo un sacco di lavoro dietro le quinte da fare per prepararci al free-to-play, e il nostro team ci sta lavorando a fondo, di conseguenza, la stagione 5 avrà un po’ meno contenuti rispetto ad alcune delle nostre stagioni precedenti. Non ci sarà un nuovo Brawl Pass per la stagione 5, rilasceremo meno bundle e nuovi cosmetici per la stagione e non ci saranno nuove mappe o nuove palle nel gioco. Tuttavia, questo cambiamento nei contenuti è solo temporaneo ed avremo un nuovo Brawl Pass, più cosmetici e molte nuove funzionalità in arrivo nella stagione 6, con nuove mappe e palle in arrivo nelle stagioni future. Per ora, bisognerà avere ancora un account EA per giocare ed i propri dati verranno elaborati in linea con l’informativa sulla privacy e sui cookie di EA.”

Già in precedenza il titolo è stato rilasciato come free-to-play dopo il suo lancio, visto il suo grande successo. Successivamente è diventato un servizio online a pagamento, ed a quanto pare la casa sviluppatrice vuole rendere il titolo più accessibile a tutti.

Knockout City è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

