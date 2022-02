Fallout New Vegas: discutono qualcosa di nuovo

Fallout New Vegas di Obsidian Entertainment è un gioco amato da milioni di persone e, in quanto tale, non sorprende che i fan abbiano chiesto a gran voce un sequel sin dalla sua uscita nel 2010.

Ora, però, il giornalista Jeff Grubb crede che Fallout: New Vegas 2 potrebbe essere potenzialmente nelle prime fasi dei colloqui in Microsoft. Parlando tramite Grubbsnax, Grubb ha affermato che Obsidian potrebbe essere in fase di discussione per lo sviluppo di un sequel del classico gioco di ruolo. Ad avvalorare ciò che è stato affermato, sul proprio profilo Twitter, Obsidian ha rilasciato un post in merito che fa sperare ai fan un nuovo ritorno della serie. Grubb ha detto che il gioco è tutt’altro che confermato a questo punto, anche se i fan possono sperare in qualche modo di vedere che queste discussioni si concretizzeranno in futuro. Ha detto:

“Bisogna dire che è molto presto annunciare un sequel, ma le persone hanno iniziato a parlare e pronunciare queste parole in frasi, e quelle parole sono Obsidian e New Vegas 2″. Anche se le discussioni dovessero portare dei frutti, il gioco sarebbe lontano anni e anni dall’uscita. La suddetta casa sviluppatrice è attualmente al lavoro su due grandi progetti, quali Avowed e The Outer Worlds 2, quindi sembra altamente improbabile che inizi a lavorare su un altro progetto ancora.“



Nel frattempo, sono in lavorazione anche progetti più piccoli come il titolo di sopravvivenza Grounded e il presunto gioco di ruolo chiamato Pentiment. Grubb afferma anche:

“Stiamo parlando di anni e anni lontani. C’è almeno un interesse e delle conversazioni che accadono sul rendere qualcosa del genere una realtà. Molte persone in Microsoft pensano che questo potrebbe funzionare e c’è molto interesse a realizzarlo.“

Come sempre, va ribadito che a questo punto si tratta solo di pura speculazione, quindi per ora si consiglia ai fan di prendere queste informazioni con le pinze.