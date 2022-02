Shadow Man Remastered riceve una versione fisica

Limited Run Games ha annunciato che Shadow Man Remastered, sbarcato sull’eShop del Nintendo Switch a gennaio e ora sta ottenendo anche una versione fisica. I giocatori potranno ordinare una versione standard o Classic Edition. Quest’ultima versione include una copia fisica del gioco, Shadow Man Classic Edition Box, cartuccia non funzionale per la visualizzazione, un poster a doppia faccia e la colonna sonora ufficiale. Il port per Switch nella versione digitale costa € 19,99. Di seguito una panoramica su Shadow Man Remastered tramite il sito ufficiale:

Caratteristiche

Il gioco include tre nuove armi, tre nuovi livelli, nuovi nemici, nuovo audio inclusa la nuova musica del compositore originale Tim Haywood, nonché dialoghi vocali tagliati e non utilizzati nei livelli, aggiornamenti grafici e miglioramenti del gameplay come una nuova ruota delle armi per selezionare le armi più velocemente man mano che il tempo viene rallentato, controlli migliorati, targeting automatico, IA ottimizzata e migliorata, oltre 30 obiettivi.

Shadow Man Remastered è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC (tramite Steam, GOG, Epic Games Store) e su Nintendo Switch insieme alla nuova versione fisica.

Shadow Man: Remastered is a complete overhaul of the classic game with newly restored content! 4-week open pre-orders for PS4/Switch physical start Friday!

